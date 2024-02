Investe un pedone e scappa | è caccia al pirata in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 La Polizia diè sulle tracce di undella strada che, sabato sera, ha investito unin via Isonzo, per poi fuggire senza prestare soccorso. L’incidente ha coinvolto un cittadino indiano, un senzatetto di poco più di quarant’anni, che abitualmente dorme nel parcheggio coperto di un complesso commerciale vicino al luogo dell’incidente. Pochi Dettagli sull’Automobile Coinvolta Nonostante i testimoni abbiano fornito alcuni dettagli, le informazioni sull’automobile e sul suo conducente sono limitate. Gli investigatori della Questura stanno esaminando i filmati di video sorveglianza della zona per identificare il mezzo responsabile. Condizioni della Vittima e Sua Fuga dall’Ospedale Ilinvestito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria ...