Interregionali combattimento Campania | il Taekwondo Caserta porta a casa 10 medaglie

(Di lunedì 26 febbraio 2024). Ennesimo weekend all'insegna delle competizioni per il, i cui atleti hanno gareggiato nell'interregionaleriservato a junior e senior il sabato e ai piccoli delle categorie beginners e children la domenica Come al solito i ragazzi del Maestro Fusco si sono ben distinti conquistando 3 ori, 1 argento e 3 bronzi il sabato e 3 ori e un bronzo la domenica. Il sabato la squadrana si presentava con 6 atleti cinture nere e uno nelle gialle. Di questi, led'oro andavano a Gaia Pennetti nella -68kg junior che, ormai imbattuta in, liquidava la pratica con un secco 2-0. Il secondo oro in ordine di tempo era per Ivan Romaniuk nella -68 junior, il quale passava quarti e semifinali con ...