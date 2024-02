Inter | Trevisani | «Lo Scudetto non lo perde più | con l’Atalanta…»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le parole di Riccardo, giornalista di Sport Mediaset, sulla corsadell’in vista del recupero con l’Atalantavenuto a Sport Mediaset, Riccardosi sofferma suAtalanta, recupero del 21° turno di Serie A, e sull’occasione che rappresenta questo match per la squadra di Inzaghi in ottica. MATCH BALL – «Secondo me il match ball per l’è la partita di mercoledì contro l’Atalanta, a tre giorni da quella di ieri vinta con tante alternative e tanta facilità. I nerazzurri alla fine sono riusciti davvero a dominare il Lecce». LECCE – «È vero che i salentini sono in un momento negativo, ma l’dà un senso di forza impressionante e lo fa anche con le riserve, cosa che non ...

