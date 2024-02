Inter | Sanchez lancia un messaggio a Inzaghi | 'Finalmente'

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alexisscalpitava per poter tornare a giocare e si è visto nella sua ottima prestazione a Lecce. Il cileno non ha segnato ma...

La buona prova fornita da Alexis Sanches a Lecce non basta per far cambiare idea a Ivan Zazzaroni . Ieri sera in diretta tv a Pressing su Italia... (calciomercato)

Tra Atletico Madrid e Lecce il tecnico nerazzurro ha confermato solo quattro titolari, e i nuovi hanno sfornato tre assist e un gol: Sanchez e audero "Felice di aver giocato una partita Intera ... In casa giallorossa è arrivato anche l'esordio in campionato di Emil Audero con l'Inter: rete inviolata come da tradizione di squadra, ...gazzetta

Inter, la probabile formazione contro il Lecce: out Sommer: Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League, l' Inter si prepara a tornare in Serie A. La squadra di Inzaghi domenica 25 febbraio alle 18:00 scenderà in campo contro il Lecce ...gianlucadimarzio

Pagelle GdS - Sanchez, meraviglie assortite. Asllani non fa rimpiangere Calha: Pagelle più che positive per l'Inter sulla Gazzetta dello Sport ... stesso voto per Dimarco che confeziona il "corner laser" per De Vrij. In attacco 7,5 a Sanchez, il cileno sforna meraviglie ...fcinternews