Inter | niente di grave per Calhanoglu | risentimento muscolare | salta l’Atalanta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Hakansi è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggeroall’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Lo si legge nella nota ufficiale della società nerazzurra, a proposito delle condizioni del centrocampista turco che sarà costretto are il recupero contro. L’ex Milan sarà valutato in vista del posticipo di lunedì della ventisettesima giornata che vedrà i nerazzurri scendere in campo contro il Genoa. SportFace.