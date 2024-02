Inter Marotta | «Con l’Atalanta non è decisiva»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le parole di Giuseppe, amministratore delegato dell’, in vista del recupero di campionato controGiuseppeha risposto solamente ad una domanda al termine dell’assemblea della Lega. I giornalisti presenti hanno chiesto se-Atalanta può rappresentare il match point per lo scudetto per la squadra di Simone Inzaghi. «No no» è stato il commento del dirigente nerazzurro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM