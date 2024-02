Inter | le condizioni di Calhanoglu | ecco quali partite salterà

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha comunicato lefisiche del centrocampista HakanL’, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha comunicato lefisiche del centrocampista Hakancheil match di mercoledì contro l’Atalanta. Per la sfida di di Champions di ritorno contro l’Atletico Madrid, invece, sarà da rivalutare. COMUNICATO – Hakansi è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Le suesaranno rivalutate nei prossimi giorni.

