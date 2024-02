Inter | infortunio Calhanoglu | l’esito degli esami e i tempi di recupero

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tifosi dell’in ansia per l’di Hakan. Il centrocampista turco si è fermato nella rifinitura della sfida contro il Lecce per un problema fisico. L’non ha risentito della sua assenza in campo, visto il successo per 0-4, ma il regista turco si è dimostrato una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi e una sua assenza futura potrebbe risultare pesante, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.: entità edi“Hakansi è sottoposto questa mattina astrumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della ...

