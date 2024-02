Inter | Bologna prepara un inferno | vendita biglietti al via con il botto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’affronterà mercoledì l’Atalanta nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, lunedì 4 marzo il Genoa e poi sabato 9 ilal Dall’Ara. Proprio quest’ultima partita si preannuncia particolarmente calda con il pubblico bolognese che vola sulle ali dell’entusiasmo e freme in vista della capolista: già tanti ivenduti SFIDA TRA SQUADRE IN FORMA – L’di Simone Inzaghi nel 2024 sa solo vincere con dieci vittorie in altrettante partite e numeri da record. Il tecnicoista però sa che l’entusiasmo va tenuto a bada perché il campionato è ancora lungo e gli impegni fitti e complicati: mercoledì i nerazzurri affronteranno l’Atalanta a San Siro nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, poi lunedì 4 marzo toccherà al Genoa sempre a San Siro e sabato 9 marzo alle 18 ...