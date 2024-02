Inter-Atalanta | tornano i titolari tranne tre! La probabile formazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’, archiviato il successo contro il Lecce, si prepara alla sfida con l’in programma mercoledì alle 21. Simone Inzaghi, dopo il massiccio turnover al Via del Mare, ritrova tutti imeno tre? È l’anti-vigilia di, recupero della sfida valida per la 21esima giornata di Serie A. Inzaghi, dopo l’ampio turnover di Lecce, dovrebbe rilanciare tutti imeno tre. All’appello, per infortunio, mancheranno Acerbi, Calhanoglu e Thuram. Sommer, assente al Via del Mare, riprenderà regolarmente il suo posto fra i pali. In difesaPavard e Bastoni, con la conferma di de Vrij in mezzo. A centrocampo riecco Barella dal 1?, con Asllani e Mkhitaryan a completare il reparto. A sinistra si va verso la conferma di ...

