Inter-Atalanta mercoledì 28 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Recupero di campionato particolarmente rilevante per, un big match posticipato a causa della nuova formula della Supercoppa vinta dalla squadra di Inzaghi che in questa serata potrebbe mettere anche il sigillo sullo scudetto della seconda stella. La capolista continua la sua marcia inarrestabile, solo vittorie da gennaio in avanti e nel 4-0 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sassuolo-Napoli, arbitrerà Chiffi con Sozza al Var: Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Quarti Ufficiali, dei VAR e degli AVAR designati per le gare Sassuolo – Napoli e Inter – Atalanta, valide per la 21^ giornata del ...tuttonapoli

L'Inter sta giocando un campionato a sé: Nel 2024 la squadra di Simone Inzaghi ha sempre e solo vinto. Alle sue spalle tutte le squadre, chi più che meno, hanno grosse magagne da risolvere ...ilfoglio

Il Milan brilla, ma non vince con l’Atalanta: “Ecco quando si decide il destino di Pioli”: I rossoneri infatti, con il pareggio Interno contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno perso ulteriore terreno nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi, attualmente prima in classifica in ...calciomercato