Inter-Atalanta | Colombo l’arbitro per la 21ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di lunedì 26 febbraio 2024)si giocherà mercoledì alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la ventunesimadiA 2023-2024: ci saràdella sezione di Como. ARBITRO(mercoledì 28 febbraio ore 20.45) Arbitro: AndreaAssistenti arbitrali: Alessandro Lo Cicero – Andrea ZingarelliQuarto ufficiale: Luca PairettoArbitro VAR: Aleandro Di PaoloAssistente VAR: Valerio Marini Di seguito, leper l’altro recupero della ventunesimadiA 2023-2024. SASSUOLO-NAPOLI mercoledì 28 febbraio ore 18.00 CHIFFI PERETTI – IMPERIALE IV: DI MARCO VAR: SOZZA AVAR: ...

