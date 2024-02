Insieme per Prato | ecco l' asta per gli alluvionati con oggetti dei grandi musicisti

Arezzo, 26 febbraio 2024 – Il convegno denominato - “Insieme per la crescita : idee e proposte per le imprese del territorio” , si terrà il prossimo 29 Febbraio ... (lanazione)

Aism e Fish Insieme per semplificare rilascio e rinnovo della patente per le persone con disabilità e patologie neurologiche: Aism e Fish Insieme per semplificare il rilascio e rinnovo della patente per le persone con disabilità e patologie neurologiche Genova- l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) in collaborazio ...superabile

Regionali, Mascigrande: “Una merenda Insieme alle famiglie”: AVEZZANO (AQ) – Il consigliere comunale di Avezzano e candidato alle prossime elezioni regionali nella lista di “Noi Moderati” per la provincia dell’Aquila ... un incontro dal titolo “Una merenda ...laquilablog

IceLab protagonista al Gala Lights for U Insieme a Carolina Kostner e Ilia Malinin: Nella splendida cornice del Palavela di Torino, sede delle Olimpiadi invernali del 2006, sabato 24 febbraio si è svolto il Gala Lights for U per presentare i Giochi Mondiali Universitari che si ...bergamonews