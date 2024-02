Inseguimento folle a Roma | estintori lanciati contro i poliziotti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Far West per le vie della Capitale. Nel corso dell', i rapinatori hanno lanciato alcunile volanti della polizia

folle inseguimento nella notte a Roma . Un uomo a bordo di un’auto, inseguito dai Carabinieri perché non si era fermato all’alt, si è schiantato contro alcune ... (ilcorrieredellacitta)

folle inseguimento per le strade di Ostia , Polizia Locale di Roma Capitale insegue pirata della strada : arrestato 20enne . Polizia Locale al Pontile di Ostia – ... (ilcorrieredellacitta)

Inseguiti sul Gra dopo il furto al supermercato, lanciano un estintore contro la polizia: È accaduto ieri notte nel quartiere Fidene. Uno dei ladri è stato fermato, gli altri due hanno fatto perdere le proprie tracce ...roma.repubblica

Droga, non si fermano all'alt dei carabinieri: folle Inseguimento, arrestati due spacciatori: Nello scorso weekend, i carabinieri della Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta hanno tratto in arresto un 53enne di Ginosa ed un 23enne di Laterza, presunti responsabili di ...quotidianodipuglia

Sperona l'auto dei carabinieri in retromarcia poi tenta di fuggire ma finisce con il furgone in un fossato, arrestato 33enne: L’Inseguimento si protratto tra la SS434 e si è concluso ... in due occasioni ha tentato di urtare con una retromarcia le auto dei carabinieri. Poi, ha ripetuto la folle manovra della marcia indietro ...ildolomiti