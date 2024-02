Innovazione | dall’IIT arriva “Twin” | l’esoscheletro robotico per le gambe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un robot indossabile che permette a chi ha lesioni midollari e fatica o non riesce a muoversi ad alzarsi e camminare: questo èper gli arti inferiori che l’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT e il centro protesi Inail hanno presentato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Due pazienti lo hanno indossato per mostrare come funziona. Uno dei due, Alex Santucci, ha anche lavorato con i tecnici e i ricercatori nella fase di progettazione ed ha fatto da tester con il Rehab Technologies IIT – Inail, il laboratorio congiunto tra Istituto Italiano di Tecnologia e Centro Protesi Inail di Budrio, nel bolognese. Lui stesso ha raccontato dell’incidente che due anni fa lo ha lasciato tetraplegico con una lesione “fortunatamente incompleta” fra la quinta e sesta vertebra. E del lento lavoro per fare ...