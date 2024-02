Innovazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Confartigianato è una libera associazione con finalità sindacali, apartitica, senza scopo di lucro, il cui fine primario è la tutela delle imprese associate, degli imprenditori che le guidano, dell’artigianato e del lavoro indipendente e autonomo. Fondata nel 1946, conta 700.000 associati. Suo è il rapporto "Alla ricerca del lavoro perduto" che fotografa una vera emergenza per gli imprenditori italiani ed europei e denuncia come la scarsità di personale con le giuste competenze freni le transizioni ecologica e digitale.

