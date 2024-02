Inizio settimana ancora nel segno di nuvole e maltempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Questauna vasta area depressionaria centrata sull’Europa centro-meridionale, porterà sulla nostra regione tempo perturbato con nevicate sui rilievi a quote sempre più alte. Tra giovedì/venerdì è previsto un graduale miglioramento. Nuovo possibile peggioramento per il prossimo week-end (da confermare). Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 26 febbraio 2024Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli/moderate diffuse previste su tutta la regione e più insistenti sulla medio-alta pianura. Quota neve compresa tra i 900 e i 1.200 metri.Temperature: Minime comprese tra 5 e 7°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 7 e 9°C.Venti: In pianura moderati a tratti forti da nord-est, in quota ...