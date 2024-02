Iniziato all’Abama Tennis Academy il Tenerife Challenger 3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) All’indomani del trionfo di Matteo Gigante, sui campi dell’Abamail tabellone principale del3. Ai nastri di partenza complessivamente 6 italiani, con Raul Brancaccio che si è qualificato vincendo il derby contro Salvatore Caruso per 6-2 6-2. Niente da fare invece per Massimo Giunta, che dopo la sorprendente vittoria su Francesco Maestrelli si è arreso allo spagnolo Carlos Lopez Montagud per 6-4 6-3. In main draw ha esordito Riccardo Bonadio, sconfitto per 7-6(5) 7-6(5) dall’americano Martin Damm. Vittorie invece per il francese Jules Marie e l’ex numero 1 del mondo junior Martin Landaluce, che hanno rispettivamente estromesso Santiago Rodriguez Taverna (6-2 7-6) e Pablo Llamas Ruiz (7-6 1-0 ritiro). Gulisano: “La priorità è creare un’identità di gioco” – ...