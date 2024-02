Ingozzarsi di pandori invenduti | Ferragni | Lucarelli senza freni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Selvaggiaha puntato il dito contro Chiaradopo l'intervista rilasciata al Corriere della sera in cui l'influencer ha spiegato la sua versione dei fatti sul caso Balocco. Lo schema adottato per la beneficenza "non è la storiella alla Biancaneve raccontata", ha scritto la giornalista su Instagram, invitando a leggere una sua storia "in evidenza" che ripercorre tutte le tappe dell'inchiesta. "Il resto, visto che si mette in dubbio il senso di un'inchiesta, lo dico domani sul Fatto", ha aggiunto. E proprio attraverso l'articolo promesso la giurata di Ballando con le stelle ha ripreso e smontato le dichiarazioni dell'imprenditrice digitale. "Si sono sbagliati tutti: l'Antitrust, le aziende che collaboravano con lei, il Fatto, i follower, i giornalisti, la politica e pure il marito: Chiaraè sempre ...