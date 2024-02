Infortunio Scalvini | novità sulle condizioni del difensore dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Leattuali di Giorgiodopo l’ultimo allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia. Come sta ilimportanti oggiattuali delGiorgiodopo l’ultimo allenamento odierno a Zingonia. Oggi ilè risultato ancora dolorante alla spalla sinistra per la contusione rimediata in partita: le sueverranno rivalutate domani. Oggi a Zingonia esercitazioni tecniche e partite a tema, a minutaggio e campo ridotti, per chi invece non ha giocato o giocato poco a San Siro.