Infortunio Calhanoglu | il turco preoccupa Inzaghi | le condizioni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’di Hakanpotrebbe essere più serio del previsto: il guaio muscolare agli adduttori rischia di tenerlo fuori diverse gare L’di Hakanpotrebbe essere più serio del previsto: il guaio muscolare agli adduttori rischia di tenerlo fuori diverse gare dell’Inter. Potrebbe saltare anche le prossime sfide con l’Atalanta e il Genoa. Simonespera di non perdere il giocatore a lungo, ma ulteriori esami diranno di più. Acerbi è anche sotto osservazione dopo un, con l’obiettivo di riaverli entrambi per la sfida di ritorno con il Cholo il 13 marzo.

Infortunio Calhanoglu, oggi gli esami: Atalanta e Genoa a rischio: L'Inter di Simone Inzaghi continua a volare, dopo la vittoria roboante di Lecce. Unica nota stonata della serata, l'assenza di Hakan Calhanoglu: come anticipato dal tecnico nerazzurro, il turco ha ...

Intermania, il 'campione' Sanchez e Arnautovic in linea con Balogun e Scamacca: i numeri: L`Inter ripassa la tabellina del quattro. Dopo Roma e Salernitana, l`Inter cala il poker anche a Lecce. Dove Simone Inzaghi è costretto a schierare una squadra.

Calhanoglu in dubbio per l'Inter dopo l'Infortunio: Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rivelato in conferenza stampa che Hakan Calhanoglu ha avuto un indolenzimento durante l'allenamento. Il giocatore ha continuato a sentire un fastidio il ...