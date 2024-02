Inflazione gennaio 2024 | una famiglia lombarda spende quasi il 5 per cento in più per fare la spesa

Il tasso di Inflazione annuale dell'area dell'euro si è attestato al 2,8% nel gennaio 2024, in calo rispetto al 2,9% di dicembre. Un anno prima il tasso era ... (quotidiano)

L’Istat ha resi noti oggi i dati dell’ Inflazione di gennaio delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali ... (ildenaro)

Appena fuori dal podio Bolzano (+1,4%, al 3° posto per Inflazione , pari a 405 euro), poi Venezia (+1,4%, 369 euro), al sesto posto Firenze (+1,4%, +366 euro), ... (firenzepost)

Partenza col botto per il Btp Valore: Il differenziale Btp/Bund si allarga a 145,27 punti base. Il calendario macroeconomico di questa settimana è ricco di appuntamenti di rilievo, tra i quali spicca la pubblicazione sull'Inflazione in ...milanofinanza

La riscossa del vino Chianti sul mercato: +21% di vendite a gennaio: Ancora poco presenti in Sudamerica, ma in quell’area ci sono le potenzialità per un incredibile sviluppo, perché la denominazione del Chianti è molto apprezzata ...teatronaturale

Mutui: tassi triplicati nell’arco di due anni, giù le richieste. Fabi a Bce: “accelerare su tagli”: Nel corso degli ultimi dodici mesi, i dati mettono in evidenza che il delicato equilibrio tra i tassi di interesse ed Inflazione è riuscito a mettere ... L’ammontare dei mutui, invece, nel corso del ...finanza