Infernetto | malore fatale al volante | 56enne muore sotto gli occhi della moglie

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Automobilista stroncato da unall’glial distributore di via Wolf Ferrari. Ambulanza – Ilcorrierecitta.comTragedia nel quartiere dell’, area residenziale nel X Municipio di Roma Capitale. Questa mattina un uomo di 56 anni è morto per un improvviso, mentre stava guidando la propria autovettura. Inutili i primi soccorsi effettuati dalla, che in cerca di aiuto aveva fatto fermare l’auto dell’uomo presso un noto distributorezona.alperde la vita all’Al momentotragedia, l’uomo ...