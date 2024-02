Infermiera morta incinta. Anche il bimbo non ce la fa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non ce l’ha fatta. Il piccolo Andrea è morto ieri fra le braccia del padre Antonio, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverato da domenica scorsa, non appena venuto al mondo con un taglio cesareo d’urgenza. L’intervento si era reso necessario in seguito al malore che aveva colpito mamma Laura, 37 anni,di otto mesi. Da quel momento, nella loro casa pistoiese a Porta al Borgo è stato tutto un precipitare degli eventi con i primi tentativi del compagno Antonio di soccorrere la donna, di professione, in graduatoria per essere assunta alla casa circondariale di Prato; poi l’arrivo dei medici, il trasporto in ospedale, con tutte le strutture allertate e pronte ad accoglierla e che si sono prodigate per salvare la vita a Laura e al suo bambino. Tuttavia, nonostante gli interventi di emergenza-urgenza, Laura non ce l’ha ...