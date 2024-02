Incidenti ai cortei pro Palestina | Piantedosi | Casi isolati in corso di valutazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - "Siamo di fronte solo aindie non è mai intervenuto alcun cambio di strategia in senso più restrittivo della gestione dell'ordine pubblico". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteoneldell'incontro al Viminale con i sindacati confederali incentrato suglineiproavvenuti nei giorni scorsi. Il ministro ha ricordato anche che "negli scorsi anni sono avvenuti accadimenti analoghi conancor più gravi".ha ribadito nuovamente alcuni punti fondamentali: "Il governo non ha cambiato le regole di gestione dell'ordine pubblico; i responsabili della sicurezza agiscono sul territorio sulla base di ...