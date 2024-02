Incidente Tolemaide oggi a Rimini | tremendo schianto frontale tra auto e Tir

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 - E' stato rischiato il peggio questo pomeriggio sulla, dove intorno alle 16 una Fiat Punto e un camion con rimorchio sono stati coinvolti in unmentre i veicoli viaggiavano sullama in sensi di marcia opposti. Ancora da accertare la dinamica delloda parte di polizia locale e vigili del fuoco, intervenuti per estrarre i feriti dai veicoli. © Manuel Migliorini / Adriapress Quel che è certo è che poco dopo la rotonda con la Statale i due mezzi si sono scontrati frontalmente e ad avere la peggio è stato il conducente dell'utilitaria. Il ferito è stato soccorso sul posto per poi essere elitrasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. L'elisoccorso per l'intervento è atterrato direttamente sulla ...

