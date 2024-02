Incidente sulla A4 in direzione Torino | schianto tra due camion | rallentamenti in autostrada

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo il graveche si è verificato stanotte sull'A4 nel tratto Dalmine-Bergamo inVenezia, e in cui un 31enne di Bolzano ha preso la vita, i vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questi minuti sullo stesso tratto in, all'altezza di Arluno.

Momenti di paura per un 15enne rimasto grave mente ferito dopo un urto tra due mezzi sulla pist di go kart ad Arce . È stato soccorso con ... (fanpage)

Auto sbanda sul nevischio e finisce contro il guardrail: Incidente sulla A6 tra Altare e Millesimo: Sul posto intervenuti i sanitari ma la persona a bordo del mezzo non ha riscontrato problemi. Qualche disagio invece al traffico Si è risolto fortunatamente con qualche disagio al traffico e qualche ...savonanews

India, treno viaggia senza conducente per 70 Km: richiesta un'indagine. VIDEO: Per evitare danni, un funzionario delle ferrovie si è occupato di posizionare dei blocchi di legno sui binari per rallentare il treno. Le ferrovie indiane hanno chiesto di indagare sulle cause ...tg24.sky

Violento scontro fra due vetture: anziano d’urgenza in ospedale in gravi condizioni: L’Incidente si è verificato lungo la strada provincia che collega Cutrofiano a Maglie. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, i due conducenti non sarebbero riusciti a evitare l’impatto ...lecceprima