Incidente nella notte sulla A4 | un morto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Una persona di 31 anni ha perso la vitatra domenica 25 e lunedì 26 febbraio in unlungo la A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, lungo la carreggiata che viaggia in direzione Venezia. Secondo le primissime informazioni ci sarebbero stati altri 5 i feriti, di 32, 33, 40, 55 e 62 anni. L’allarme è scattato attorno alla mezza: sul posto tre ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo e il personale di Autostrade per l’Italia. Sconosciuta al momento l’esatta dinamica del sinistro.