Inchieste su Vannacci | c' è un supertestimone | «Così mentiva sulla spese»

Sono tre le inchieste che in questo momento interessano il generale Roberto Vannacci. Lo precisa Repubblica stamane: non solo la procura ordinaria e quella ... (open.online)

Inchiesta sul generale Vannacci, anomalie nella gestione amministrativa: Il generale Roberto Vannacci è al centro di tre Inchieste che coinvolgono la giustizia ordinaria, la procura militare e la Corte dei Conti. Le indagini riguardano l'ipotesi di reato di truffa, peculat ...informazione

Inchiesta su Vannacci, il supertestimone Parrella: «Anomalie nella gestione amministrativa». Così mentiva sulle spese: Si tratta del colonnello Vittorio Parrella che, nel 2023, ha preso il suo posto nella sede della difesa di Mosca e, dopo essersi insediato, ha segnalato una serie di circostanze sospette ...roma.corriere

Tocca a Vannacci dopo Morisi e Belsito. La Lega: "Non gli paghiamo la campagna": Con l'avvicinarsi delle elezioni, come è noto, in Italia capita che scattino roboanti Inchieste giudiziarie riguardanti le forze politiche in campo o i loro esponenti di spicco. E capita pure che le ...ilgiornale