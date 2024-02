Inchiesta sul generale Vannacci | c’è il supertestimone Ira della Lega | “Inchiesta a orologeria”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) C’è unnell’che rischia di travolgere ilRoberto. Si tratta, secondo quanto riporta il Corrieresera, del colonnello Vittorio Parrella, che nel 2023 ha preso il posto dida addetto militare italiano a Mosca. Dopo essersi insediato ha segnalato “alcune anomalie e criticità nella gestione amministrativa del suo predecessore”. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro,risulta indagato per truffa dalla procura ordinaria e per truffa e peculato da quella militare per fatti avvenuti mentre era addetto militare in Russia, tra il 7 febbraio 2021 e il 18 maggio 2022. L’accusa di truffa èta all’indennità di servizio all’estero che, secondo l’esito di un’ispezione ...