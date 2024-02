Incassi | vola anche in Italia il film sul mito Bob Marley

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ild'autore, 'da festival' come si diceva un tempo e ilevento che sta in sala tre giorni conquistano la vetta del box officeno in una stagione di grande rinascita per questo genere di opere. Bob: One Love (Eagle), ilbiopic sulgiamaicano, diretto da Reinaldo Marcus Green così come al botteghino americano, è primo nella classifica Cinetel del fine settimana superando 1 milione 207mila euro con una eccellente media per sala. Con la supervisione del figlio della star del reggae, Ziggy, che lo ha prodotto insieme a Brad Pitt con la Plan B, Bob: One Love, ilconquistaper la interpretazione mimetica del protagonista Kingsley Ben-Adir. Al secondo posto l'exploit di La zona di interesse di ...