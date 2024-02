In Polonia si spende di più per la vodka che per il latte

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il dato rivelato dal quotidiano Rzeczpospolita a seguito di una ricerca sui consumi, realizzata dall'istituto NielsenIQ, è sorprendente. Secondo l'indagine, nel 2023 i cittadini polacchi hanno speso in totale 3,89 miliardi di euro per lae 5,28 miliardi di euro per la birra. Questi numeri mettono in ombra le cifre relative agli acquisti di, burro o margarina nello stesso periodo, che si fermano a 1,18 miliardi di euro. La colpa è l'aumento dei prezzi, non del consumo Gli analisti sottolineano che questa situazione è dovuta all'aumento di prezzi dell'alcol a causa dei maggiori costi di produzione e delle accise, che increscono annualmente di circa il 5%, e non al maggiore consumo. Nonostante questo, il consumo pro capite di alcol nel 2021 si è attestato intorno agli 11,9 litri. Secondo i dati dell'Organizzazione ...

Aiuti all’Ucraina, quanto hanno speso l’Italia e gli altri Paesi in due anni: Nei due anni di guerra, diversi Paesi hanno mandato aiuti militari, economici e umanitari all’Ucraina. L’Italia è tra i maggiori contributori ...quifinanza

Polonia non ci sta: "Ecco com'era S. Cassiano a Vico con me ed ecco come è diventato grazie al comune di Lucca": Adesso Claudio Polonia ha querelato Barsanti per quelle dichiarazioni ... a quel punto non aveva senso spendere circa 2000 euro per concimare ed innaffiare il manto se poi avremmo dovuto riconsegnare ...lagazzettadilucca

I polacchi spendono tre volte di più per la vodka che per latte e derivati: Nel 2023 i polacchi hanno speso tre volte di più per vodka e birra che per latte, burro o margarina. Lo ha rivelato il quotidiano Rzeczpospolita citando una ricerca sul consumo realizzata in Polonia ...blitzquotidiano