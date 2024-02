“In Pianura Padana per respirare aria pulita devi accenderti una sigaretta” | la letterina di Littizzetto ai sindaci Sala e Lo Russo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella tradizionale, Lucianaa Che tempo che fa in onda, sul Nove, si è rivolta aidella, e in particolare a quelli delle due città più grandi, Giuseppe(Milano) e Stefano Lo(Torino). Con ironia,ha messo in luce i problemi di chi vive in una delle aree più inquinate del mondo. E ha chiesto aidi fare fronte comune per prendere decisioni impopolari ma giuste. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il discorso di Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa sull’inquinamento dell’aria: “Fatevi odiare, ma restituiteci un’aria pulita”: Dell'inquinamento in Pianura Padana se ne parla da decenni, i suoi abitanti infatti sono abituati a questi dati che sono tutt'altro che "shock". Lo ha iniziato così il suo monologo Luciana Littizzetto ...ohga

Inquinamento, boschi potenti filtri naturali, ma ora non bastano: I boschi urbani e periurbani sono un fondamentale fattore per contenere polveri sottili, anidride carbonica e ozono. Ma da soli non bastano I livelli d ...ambienteambienti

Prende forma la ciclovia Eurovelo8 sulla ex ferrovia Moretta-Saluzzo: Lunedì scorso, nella sala tematica del Quartiere, a Saluzzo, è stato presentato il progetto di trasformazione della tratta ferroviaria tra Saluzzo e Moretta, della ex linea Saluzzo-Airasca, in pista c ...cuneodice