(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sei giovani insdraiati su teli lungo il marciapiedeal Cpr di via Corelli. Attivisti radicali, e la protesta di ieri mattina era ispirata a quella estemporanea di due internati nel cortile del Centro di permanenza per il rimpatrio (degli immigrati irregolari) il 10 febbraio. "Vogliamo rendere evidente a una Milano apatica cosa succede nel suo cuore, perché nessuno abbia più alibi", hanno spiegato gli attivisti. "Nessun commissariamento può rendere un Cpr umano", chiariscono Raffaella Stacciarini e Marco Ferrario, segretaria e tesoriere dell’associazione Enzo Tortora che ha organizzato la protesta con Europa verde e Azione under 30 Milano. In linea con la rete No Cpr, che annuncia una manifestazione a Milano il 6 aprile, e "dalla quale sappiamo che nelle ultime settimane" in via Corelli "cistati due tentativi di ...

In mutande davanti al Cpr: "Sono tutti da chiudere": I radicali: "Neppure il commissariamento può rendere umani questi centri inutili". . Sei giovani in mutande sdraiati su teli lungo il marciapiede davanti al Cpr di via Corelli. Attivisti radicali, e ...ilgiorno

Milano, protestano al freddo e in mutande per chiedere la chiusura del contestato Cpr Corelli: Protesta inedita, almeno nella forma. I radicali il 25 febbraio scendono in piazza contro il Cpr di via Corelli di Milano formando un presidio particolare: si piazzano davanti al centro permanenza per ...tg.la7

Semi nudi e sdraiati davanti al muro del Cpr: la protesta a Milano: Con il solo intimo, sdraiati su un pezzo di stoffa sull'asfalto davanti alle mura del Centro di permanenza ... Anche noi ci stenderemo per terra in mutande: portando la loro protesta e la loro voce ...milanotoday