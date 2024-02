"In giuria c'era un amico del mio ex". Così Loredana Bertè commenta la sconfitta a Una voce per San Marino

Pagina 1 | Loredana Bertè punge Bjorn Borg sull'Eurovision: "Amico suo in giuria...": Reduce dal secondo posto a 'Una voce per San Marino', la cantante ha condiviso un post su Instagram che fa discutere ...tuttosport

Loredana Bertè scherza sul secondo posto a “Una voce per San Marino”: “In giuria qualche amico del mio ex marito”: “Ciao a tutti- ha scritto- ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete ‘dispiaciuti’ quanto me di questo secondo posto”. Poi l’ironia: “Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex ...dire

Loredana Bertè, frecciatina alla giuria: “Forse c’era qualche amico di…”: Il post, poi, continua con un’inaspettata frecciatina: “Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia“. Una frecciatina scherzosa e innocente. La ...donnaglamour