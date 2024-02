In arrivo altri 766 ispettori del lavoro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) : è quanto prevede la bozza del decreto Pnrr con le norme sulla salute e la sicurezza attese nel pomeriggio in Consiglio dei ministri. In particolare si tratta di 466 assunzioni che saranno sbloccate (sulla base di un vecchio concorso) e di 300 nuove assunzioni.

Borsa: l'Europa prosegue fiacca, a Milano svetta Leonardo: Tra gli investitori, dopo i forti rialzi della scorsa settimana, prevale la cautela in attesa dei dati macro in arrivo nei prossimi giorni ... 0,6%) mentre dall'altra parte del listino svetta Leonardo ...ansa

Da Adobe domande e riassunti con l’Ai gen su documenti Pdf: Dopo Firefly e i prodotti di video e foto editing lancia soluzione di intelligenza artificiale generativa anche su Acrobat Reader l’applicativo per la lettura e la creazione di documenti in Pdf. Secon ...infoilsole24ore