(Di lunedì 26 febbraio 2024) : è quanto prevede la bozza del decreto Pnrr con le norme sulla salute e la sicurezza attese nel pomeriggio in Consiglio dei ministri. In particolare si tratta di 466 assunzioni che saranno sbloccate (sulla base di un vecchio concorso) e di 300 nuove assunzioni.

In arrivo altri 766 ispettori del lavoro: In arrivo altri 766 ispettori del lavoro: è quanto prevede la bozza del decreto Pnrr con le norme sulla salute e la sicurezza attese nel pomeriggio in Consiglio dei ministri. In particolare si tratta ...ansa

Fortnite x Avatar: La Leggenda di Aang, in arrivo un crossover durante la Stagione 1: Stando all'API di Fortnite sarebbe in arrivo un nuovo crossover, questa volta a tema con Avatar: La Leggenda di Aang. Il prossimo crossover di Fortnite potrebbe vedere il debutto di Aang, Katara e gli ...multiplayer

Ex Ilva, la ripartenza: riunione tra Quaranta e sindacati. In arrivo altri due commissari: I sindacati, con i vertici nazionali, incontrano questa mattina a Taranto il commissario di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta, nominato nei giorni ...quotidianodipuglia