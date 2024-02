In Altre Parole | Vecchioni | “A scuola ero un ‘secchione tremendo’ sempre pronto a studiare per sapere”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella trasmissione "In" di Massimo Gramellini, su La 7, Robertosi è svelato in una veste inedita, raccontando aneddoti della sua vita privata e scolastica. L'articolo .

Massimo Gramellini torna con In altre parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera In altre parole torna questo fine settimana su La7: ... (movieplayer)

Massimo Gramellini torna con In altre parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera In altre parole torna questo fine settimana su La7: ... (movieplayer)

Donne, storie e amori antichi. La lezione su Penelope e ’le Altre’: Donne, storie e amori sono al centro della lezione di oggi della Luc, la Libera università del Crostolo, alla sede universitaria di viale Allegri a Reggio. Alle 17,30 è ospite Giuseppe Zanetto (in ...ilrestodelcarlino

Le sette sorelle padrone del mondo, così Meta, Apple, Tesla e le Altre condizionano i mercati e influenzano l’economia: Atlante che sorregge la volta celeste. La correlazione, come ci ha abituati linguaggio di Internet, è affidata a poche Parole scritte sul dipinto. Sotto la titanica tensione dei muscoli di Atlante, ...laprovinciapavese.gelocal

E Vecchioni scoppia in lacrime per i ragazzi picchiati: Il cantautore Roberto Vecchioni si commuove in diretta a In Altre Parole per le violente cariche contro gli studenti a Pisa e Firenze, esprimendo indignazione insieme al conduttore Massimo Gramellini.quotidiano