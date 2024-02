(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) -, l'ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva Cifa e Confsal, ha istituito, con un avviso, unper la realizzazione o l'implementazione diper le pmi. Si tratta di una grande novità per il nostro Paese, dato che finora solo le grandihanno realizzato o utilizzato le. Questo per un evidente problema di costi da sostenere maper una limitata penetrazione della cultura della formazione continua presso le strutture medie e piccole. L'avviso 'aziendale' pone fine a questa impasse e indica che il percorso di crescita è a portata di tutte le...

(Adnkronos) – "Non abbiamo il potere di creare direttamente posti di lavoro, ma abbiamo la responsabilità di fare in modo che il nostro territorio sia ... (periodicodaily)

Il primo cittadino ha parlato nel corso dell'inaugurazione del nuovo hub logistico "Non abbiamo il potere di creare direttamente posti di lavoro, ma abbiamo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Non abbiamo il potere di creare direttamente posti di lavoro, ma abbiamo la responsabilità di fare in modo che il nostro territorio sia ... (italiasera)

Imprese: Epar, contributo a fondo perduto per Academy aziendali anche per pmi: Roma, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Epar, l’ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva Cifa e Confsal, ha istituito, con un avviso, un contributo a fondo perduto per la realizzaz ...ilsannioquotidiano

L’Epar lancia Avviso Academy aziendale a misura anche delle Pmi: L’Avviso “Academy aziendale” pone fine a questa impasse e indica che il percorso di crescita è a portata di tutte le Imprese il cui organico non sia inferiore ai 40 dipendenti. L’iniziativa di Epar ...livesicilia

Epar lancia l’Avviso “Academy aziendale” a misura anche di Pmi: ROMA (ITALPRESS) - Epar, l'ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva Cifa e Confsal, ha istituito, con un Avviso, un contributo a fond ...italpress