Impresa del Firenze City Il Sagginale vince e convince

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Colpo di scena in Seconda categoria girone I con la capolista Gallianese che viene sconfitta 1-0 sul campo del. Gara giocata a San Marcellino e decisa da un calcio di rigore trasformato da Vicini al 20’ del primo tempo, concesso per un fallo di mano. La Gallianese era imbattuta dal 24 settembre e la sconfitta è maturata contro una squadra in lotta per la salvezza. La Gallianese è andata vicina al gol con Tavano nella ripresa ed i locali hanno sfiorato il raddoppio con Vicini. Il1-0 lo scontro diretto contro il Reconquista di San Piero e lo scavalca portandosi a due punti dalla Gallianese. Gol decisivo deldi Casini Benvenuti al 57’ con un tiro deviato da un difensore. Il Reconquista finisce in 10 per l’espulsione di Ousmane Diop al 77’. La Molinense raggiunge al ...