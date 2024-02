Imprenditori che Cambiano | con Michela Canova e Francesca Caputo un nuovo approccio per affrontare le sfide del futuro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024 - Le responsabili della societàchehanno ideato un modello capace di accompagnare glinel percorso di adattamento ai cambiamenti del mercato Il cambiamento non è solo una necessità, ma una vera e propria opportunità per l'evoluzione e l'adeguamento ai mercati di riferimento, in continua evoluzione: è da

Un'indagine della procura di Santa Maria Capua Vetere sul caporalato nei fondi agricoli del Caserta no ha portato all'emissione del divieto di dimora in ... (ilgiornaleditalia)

Oltre 300 studenti dell’alberghiero hanno incontrato le imprese del territorio a Civitanova: Oltre 300 studenti dell’alberghiero hanno incontrato gli Imprenditori del settore enogastronomico e del turismo del territorio. Gli allievi delle classi quinte degli istituti Girolamo Varnelli di Cing ...viverecivitanova

Ue, Coldiretti: agricoltori di Milano, Lodi e Monza a Bruxelles per stop burocrazia e misure urgenti per reddito imprese: che sono scesi in piazza per la mobilitazione promossa da Coldiretti, insieme ad altre migliaia di Imprenditori agricoli italiani. Tra loro anche una delegazione di Coldiretti Milano, Lodi e Monza ...primalamartesana

Confagricoltura, al via gli incontri con gli associati. Si inizia a Pontedellolio il 27 febbraio: Diverse le proposte contenute nel documento programmatico che l’associazione degli Imprenditori agricoli ha consegnato alla politica e alle istituzioni in sede comunitaria e che raccolgono le esigenze ...ilpiacenza