Impegno green Beyfin salva i boschi dell’Appennino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) PROMUOVERE LA GESTIONE sostenibile dei, contrastare gli effetti più drammatici del cambiamento climatico, migliorare le capacità di assorbimento di anidride carbonica, porre un argine al dissesto idrogeologico e custodire la biodiversità. Sono alcune delle motivazioni che hanno spinto la toscanaSpa - una delle prime aziende private nel settore energetico, attiva da oltre 65 anni nelle filiere del Gpl, dei carburanti tradizionali, del metano per auto e delle cosiddette ‘attivita` non oil’ (i servizi commerciali connessi alla distribuzione di carburante, come la rivendita di giornali) – ad acquistare 975 crediti di sostenibilità della Riserva di Biosferatosco-emiliano (patrimonio Unesco). L’azienda potrà dare, così, ulteriore concretezza al proprio percorso di sostenibilità, avviato ufficialmente due anni ...

In Italia i top manager delle loro (ex) società sono a processo per il crollo del ponte Morandi e i suoi 43 morti. Dall’estero arrivano invece onoreficenze ... (ilfattoquotidiano)

Piantati altri 1.500 alberi ma sulle case green Milano è ancora indietro: Piante, efficientamento energetico degli edifici, e l’Impegno del Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, a tagliare le emissioni di gas serra. Milano ...milano.repubblica

Un’Area green per Pubbli R: l’azienda di Velletri dà l’esempio di ecosostenibilità ambientale piantando Aceri ricci contro l’inquinamento: L'azienda fondata e guidata da Riccardo Colella ha acquistato un terreno di 4500 metri quadrati, per piantumare 50 aceri ricci, avendoli individuati come piante in grado di contrastare l'inquinamento ...castellinotizie

Turismo equestre, a Lucca il secondo incontro organizzato da Camera di Commercio e Terre di Pisa: Si terrà martedì (27 febbraio) dalle 10 alle 13 a Lucca in Corte Campana (sala della Seta) ...luccaindiretta