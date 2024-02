Immobili e conti correnti | interviene l’Ue | svelata la nuova direttiva

(Di lunedì 26 febbraio 2024)l’Unione Europa:laed anche gli ultimi aggiornamenti Importanti novità arrivano dall’Unione Europea. A quanto pare non c’è solamente il catasto, ma anche gliche dovranno essere inseriti in un registro (a livello nazionale) accessibile alle autorità di contrasto in cui verranno segnalati i proprietari. Non solo: verranno svelati anche i nomi ed i cognomi dei titolari di, cassette di sicurezza e criptovalute. Tutti uniti in un unico registro. Queste sono alcune delle novità rivelate in merito allaantiriciclaggio....

Il primo resort per l'invecchiamento sano verrà realizzato in Portogallo: Nascerà in Portogallo il primo resort al mondo che promuove un invecchiamento sano. La struttura a 5 stelle sorgerà in una tenuta a Benavente e promette di ridefinire il concetto di vita per anziani.idealista

È stata l’energia pulita a tenere in piedi l’economia cinese nel 2023: Senza l’energia pulita, gli investimenti in Cina sarebbero rimasti stabili. E il PIL sarebbe cresciuto solo del 3%. L’analisi di Carbon Brief ...valori

L'agente Immobiliare cerca like: la casa è sui social: Un lavoro, quello dell’agente Immobiliare, che si è sempre basato sull’intermediazione ma che, da qualche anno, si trova a fare i conti con una disintermediazione dettata da web e social. Annunci su ...torino.corriere