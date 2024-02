Immagini dal Sannio | Sant’Agata de’ Goti | la perla caudina sullo sperone di tufo

Da gennaio, dopo 17 anni di detenzione, Rosa Bazzi esce ogni giorno dal carcere di Bollate (Mi) per lavorare in una cooperativa sociale. Lo dimostrano ... (ilmattino)

Da gennaio, dopo 17 anni di detenzione, Rosa Bazzi esce ogni giorno dal carcere di Bollate (Mi) per lavorare in una cooperativa sociale. Lo dimostrano ... (ilmessaggero)

La trasmissione di Rete 4 Quarto Grado ha ripreso in esclusiva Rosa Bazzi, condannata per la Strage di Erba, uscire dal carcere di Bollate per andare a ... (fanpage)