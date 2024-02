(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il gruppoha raggiunto un accordo con Kinnevik per rilevare una quota del 19,8% del capitale dell'operatore telefonico svedeseper 13di corone, pari a circa 1,16di euro. L'operazione, si legge in una nota, è stata condotta attraverso il veicolo Freya Investissement che, al termine della transazione, diventerà azionista di riferimento di. La telco è una delle principali società di telecomunicazione nei Paesi nordici e del Baltico e ha chiuso il 2023 con ricavi per 29di corone, pari a 2,6di euro.

Iliad acquista il 19,8% di Tele2 per 1,16 miliardi

