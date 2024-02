Ilary Blasi | ex opinionista dice la sua | “Ha creato imbarazzo ai vertici Mediaset”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo il turbolento divorzio con Francesco Totti,negli ultimi mesi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La conduttrice, infatti, ha pubblicato un libro e fatto uscire un documentario in cui ha parlato della fine del suo matrimonio, lanciando pesanti accuse verso l’ex marito. Se la conduttrice ha trovato il sostegno di L'articolo

Fine della vacanza per Ilary Blasi che ha scelto di condividere queste ultime ore delle sue vacanze sui social e con un Look militare . Ilary Blasi si gode più ... (movietele)

Quella di Ilary Blasi e Bastian Muller è una love story… con la valigia. I due adorano viaggiare e, in poco più di un anno dall’inizio del loro amore, hanno ... (lookdavip.tgcom24)

Ilary Blasi, che imbarazzo a Mediaset! Il gesto della conduttrice non sarebbe per niente piaciuto ai vertici dell’azienda: Sul caso di Ilary Blasi ci sarebbe stato molto imbarazzo a Mediaset per la scelta di raccontare la fine del matrimonio con Totti.bigodino

Ilary Blasi, la dolce dedica a Vera Gemma: "Di nome e di fatto": La dedica di Ilary Blasi a Vera Gemma "A Vera Gemma, di nome e di fatto. Con stima, Ilary Blasi". L'attrice romana ha postato su Instagram la foto, ringraziando Ilary, che negli ultimi giorni si è ...corrieredellosport

Chanel Totti e Cristian Babalus: cena col Pupone e Vieri e festa al Billionaire di Dubai: Soggiornano presso l'Hotel Atlantis, un albergo a cinque stelle davvero lussuoso, insieme alla nuova famiglia allargata che si è creata dopo che papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi hanno deciso ...gazzetta