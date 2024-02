Il vero problema di Chiesa | “Per questo motivo non è continuo”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Vlahovic sembra rinato, mentre Federicocontinua a deludere: oltre a non essere, nelle ultime partite è apparso parecchio nervoso. Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta ai microfoni di TvPlay per parlare della vittoria della Juventus contro il Frosinone che ha garantito ai bianconeri di mantenere il secondo posto in classifica, dei goal di Vlahovic. L’intervistata si è anche soffermata sul periodo sempre più nero di: secondo la giornalista l’ex Fiorentina non può essere sereno eperché ha une Vlahovic (LaPresse)“La Juve contro il Frosinone si è salvata in extremis“, ha commentato Fabiana Della Valle. “Sicuramente la cosa positiva è il risultato, visto che non ha disputato una partita impeccabile. ...