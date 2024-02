Il tour di James Senese tocca anche il Sannio | il sassofonista sarà a ‘Riverberi 2024’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Da un post in cui si annuncia un problema nascel’annuncio ufficiale. Scorrendo tra le date annunciate per ilestivo, apparela data del 25 maggio perche ha comunicato chepresente a San Leucio delper il Festival’, edizione 2024. Un colpo per la kermesse di Luca Aquino, l’arrivo delnapoletano, cuore pulsante di una band mitica come è stata quella de ‘I Napoli Centrale’. La speranza è che i problemi che stanno condizionando l’avvio del2024 non vadano a ricaderesulla tappa sannita e soprattutto su una kermesse che mette un’altra tacca importante nella sua lunga lista di ospiti. Di seguito il ...