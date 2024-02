Il testimone dell’inchiesta sul generale Vannacci | «Ha preso l’indennità per la Russia anche se moglie e figlie sono rimaste in Italia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le tre inchieste che coinvolgono ilRobertosi avvalgono di un super. Ovvero il colonnello Vittorio Parrella. Che nel 2023 hail posto dell’autore de Il mondo al contrario. Proprio lui ha segnalato alcune anomalie e criticità nella gestione amministrativa del suo predecessore. Lo ha fatto durante l’ispezione che poi ha portato al dossier inviato alle magistrature. Attualmenteè indagato per l’ipotesi di reato di truffa dalla giustizia ordinaria, per truffa e peculato dalla procura militare, per peculato dalla Corte dei Conti. L’incarico inè cominciato il 7 febbraio del 2021 ed è terminato il 18 maggio 2022. All’epoca decretò l’espulsione di diplomatici e militarini per rispondere a una decisione analoga ...