Il team di Navalny | “Stava per essere liberato in uno scambio di prigionieri ma Putin lo ha ucciso”

Le autorità russe hanno dato un ultimatum alla madre di Alexei Navalny minacciando che se non accetterà di tenere funerali segreti il suo corpo sarà sepolto ... (quotidiano)

Navalny doveva rientrare in scambio prigionieri ma poi è stato ucciso: Il dissidente russo Alexei Navalny è stato ucciso poco prima di essere rilasciato nell'ambito di uno scambio di prigionieri concordato dal suo team e ...lapresse

Il team di Navalny: “Stava per essere liberato in uno scambio di prigionieri ma è stato ucciso”: Secondo il team di Alexei Navalny, il dissidente russo avrebbe dovuto essere liberato nell'ambito di uno scambio di prigionieri con gli Usa e la Germania ...fanpage

Anche il Consiglio Comunale di San Bartolomeo in Galdo ricorderà Aleksej Navalny: In questa veste, con la sua Fondazione anticorruzione – dichiarata “estremista” dalle autorità russe, al pari di Al Qaeda – Navalny e il suo team hanno denunciato per anni la corruzione e il ...ntr24.tv